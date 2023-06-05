ВОЙНА В Украине Опасный маневр: Китайский военный корабль подрезал эсминец США

2023-06-05 20:04

 

Китайский военный корабль подошел на 137 метров к американскому эсминцу в Тайваньском проливе. Маневр был осуществлен "опасным способом", заявили представители США в ответ на обвинения Китая в провоцировании риска, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Военно-морские силы США и Канады в субботу проводили совместные учения в проливе, который разделяет остров Тайвань и Китай, когда китайский корабль подрезал американский ракетный эсминец Chung-Hoon, заставив его снизить скорость, чтобы избежать столкновения. Об этом говорится в заявлении Индийско-тихоокеанского командования США.

Индийско-тихоокеанское командование США заявило, что Chung-Hoon и канадский Montreal совершали "обычный" проход через пролив, когда китайское судно врезалось перед американским судном.

 "Ближайшая точка подхода к китайскому кораблю была 137 метров, и его действия нарушили морские "Правила дорожного движения" по безопасному проходу в международных водах", - заявило командование США.

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