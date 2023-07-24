ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский заявил, что Украине жизненно необходим полноценный воздушный щит

2023-07-24 08:26

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина может победить российский террор, только имея полноценный воздушный щит.

Глава государства опубликовал видеоролик по фото и видео последствий российских воздушных ударов по Украине.

"Украине нужен полноценный воздушный щит – только так можно победить российский ракетный террор. Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались.

Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин нужно больше систем противовоздушной обороны. Мир не должен привыкнуть к русскому террору – нужно победить террор. И это возможно!", – подчеркнул президент.