ВОЙНА В Украине Морозы отступят: когда в Украину придет потепление до +8

2023-02-16 16:00

 

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в четверг, 16 февраля.

Об этом она сообщила в Телеграм.

Так, по словам Диденко, в четверг серьезных осадков в Украине не предвидится.

Температура воздуха ночью будет опускаться до -2-7 градусов, а в восточных областях - до -7-12 градусов. В течение дня потеплеет до 0+3 градусов, в западных областях столбики термометров будут колебаться от +4 до +8 градусов. На востоке будет холоднее -1-4 градуса.

В Киеве 16 февраля будет сухая свежая погода. Ночью до 3 мороза, днем до 3 тепла.

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