ВОЙНА В Украине В Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света

2023-02-18 10:00

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяют экстренные отключения электроэнергии.

Об этом 18 февраля сообщили в ДТЭК.

«Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели», — пояснили в компании.

Этой ночью в ДТЭК сообщали, что на выходных 18-19 февраля в некоторых районах столицы в связи с проведением ремонтных работ могут быть стабилизационные отключения света по графикам.

Что произошло?

Утром 18 февраля в ряде регионов Украины раздается воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о ракетах, летящих в западном направлении.