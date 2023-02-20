ВОЙНА В Украине роССия не имеет резервов для усиления основной фазы наступления на Луганщине – ISW

2023-02-20 17:30

В отчете Института изучения войны (ISW) за 19 февраля отмечается, что основная фаза наступления России происходит в Луганской области, однако захватчикам не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность этого наступления.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что основная фаза российских наступательных операций в Луганской области продолжается, и Россия, вероятно, не имеет достаточных незадействованных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимой.

По их данным, российские сухопутные войска, как правило, действуют в обычных доктринальных соединениях и частях, а не в батальонных тактических группах или других специальных структурах.

"Отсутствие нескольких критически важных танковых подразделений свидетельствует о том, что российские военные продолжают пытаться заменить технику, особенно танки, потерянные во время предыдущих неудачных наступательных операций", - отмечается в отчете.

Эксперты добавляют, что российские войска могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в резерве, но переброска этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит ход продолжающегося наступления.

По данным института, российское наступление, скорее всего, продлится еще некоторое время и может временно набрать обороты после того, как будут введены последние резервы (если таковые будут введены), но, скорее всего, завершится, не достигнув поставленных целей и оперативно значимых успехов.

Ключевые моменты боевых действий 19 февраля от ISW: