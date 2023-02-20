Украина добилась успеха в войне вопреки всем ожиданиям и будет побеждать в дальнейшем, - Байден

Война в Украине стала самым большим наземным вооруженным конфликтом в Европе за последние три четверти века. В то же время нет сомнения в том, что украинцы и дальше будут одерживать победы на поле битвы.
Об этом заявил президент США Джо Байден во время совместного брифинга с лидером Украины Владимиром Зеленским.
"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", - заявил президент США.
По словам Байдена, большим вызовом для американской администрации стало выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.
"Мы выстроили коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, по всему миру, куда входит более 50 стран", - добавил Байден.
Как сообщалось ранее, сегодня Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это его первая поездка в Украину с начала каденции.