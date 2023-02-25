ВОЙНА В Украине Впереди сложные месяцы — в ГУР дали прогноз о войне

2023-02-25 13:00

Весна и лето 2023 года будут очень сложным периодом в войне, поскольку россия не отказалась от своих планов. Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата Силами обороны Украины. Об этом сказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий на мероприятии по случаю годовщины начала полномасштабной агрессии рф против Украины, организованном 24 февраля в резиденции федерального президента ФРГ во дворце Бельвю, в Берлине.

«Ситуация остается очень сложной, ведь россия не отказалась от своих первоначальных планов… Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся», – сказал генерал-майор.

Он отметил, что Украина готова к любому развитию ситуации, усиливает свои возможности, имеет опыт и мощную поддержку партнеров.

«Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата. Но на достижение результата нами», – подчеркнул Скибицкий.

Замначальника ГУР отметил, что, несмотря на отдельные маленькие тактические успехи россиян, в частности в районе Бахмута, основная цель кремля – полная оккупация Донбасса – за целый год так и не достигнута. Украина срывает все постоянно меняющиеся планы россии.