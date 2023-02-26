ВОЙНА В Украине Украина перейдет в наступление весной: в ГУР назвали одну из стратегических целей

2023-02-26 12:00

 

Замглавы ГУР заявил, что целью ожидаемого контрнаступления является освобождение всех оккупированных территорий Украины, в том числе - Крыма.

Украинская армия будет готова перейти в наступление весной. Конкретный момент зависит, в том числе и от поставок западного оружия.

Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает DW. По его словам, одной из стратегических целей украинского наступления будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России".

Скибицкий допускает, что Украина будет наносить удары по складам боеприпасов на территории России, в том числе, в Белгородской области. "Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", - сказал он.

Замглавы ГУР добавил, что целью ожидаемого контрнаступления является освобождение всех оккупированных территорий Украины, в том числе - Крыма.

"Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", - подчеркнул Скибицкий.

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