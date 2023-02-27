ВОЙНА В Украине Примирение Украины со страной-террористом уже стало невозможным на много поколений вперед

2023-02-27 12:28

Примирение Украины с россией будет невозможным на протяжении многих поколений. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому еженедельнику Focus, сообщает Правительственный портал.

"Примирение, сотрудничество - нет, не в ближайшие сто лет. эрефия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", - отметил глава украинского правительства.

По его словам, страна готова бороться за свободу и независимость к победе, которая заключается в освобождении всех оккупированных территорий.

"Мы - суверенная страна с международно признанными границами. Единственный компромисс – полный вывод российских войск из Украины в границы 1991 года. русские должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что изменение границ было бы неприемлемым компромиссом и для Европы", - объяснил он.

Шмыгаль подчеркнул, что любые варианты с замораживанием войны только сыграют на руку россии и приведут к еще одной большой войне. Кроме того, украинское общество не допустит никаких компромиссов по территориальной целостности, добавил премьер.

"Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, шантажирующим весь мир", - резюмировал глава украинского правительства.