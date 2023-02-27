ВОЙНА В Украине видео Торгівців забороненими речовинами в Україні почали масово викривати та здавати

2023-02-27 11:49

Акцію «Піймай баригу» гучно анонсував блогер і журналіст Стас Домбровський. Він закликав усіх, хто має інформацію про роботу підпільних лабораторій, звичайних розповсюджувачів і «закладчиків», передавати дані. За два дні в базі блогера - вже сотні імен і адрес. Всім, хто доєднається до акції, гарантована достойна винагорода, до того ж, готівкою.

Автор ідеї – анонімний меценат із Мексики. Вже скоро він розпочне виплати всім, хто виконає прості умови: фото-відео фіксація та звернення до поліції.

Стартує полювання на торгівців вже днями. Приєднатися до нього меценат запрошує і діючих працівників силових структур. Для цього поліцейським або співробітникам інших відомств достатньо просто підключити своїх знайомих і через них передати всю інформацію. Премія буде чималою, повідомляє блогер Домбровський. (( За одного торгівця активіст отримає 1 тис. доларів, стільки ж за «закладчика», за торгівця в зоні бойових дій – 3 тис. доларів, а за нарколабораторію – 25 тисяч доларів .Головне – діяти за інструкцією та в межах закону. А остаточна сума буде залежати від того, скільки товару вилучать при затриманні.

Вже скоро анонімний меценат «Мексиканець» вийде на інтерв’ю з Домбровським. Борець з нелегальною торгівлею забороненими препаратами оприлюднить алгоритм, за яким кожен українець зможе долучитися до знищення чорного ринку розповсюджувачів речовин. Саме з цього моменту підуть і реальні виплати крупних сум. Їх отримають всі, хто відгукнеться на пропозицію та виконає необхідні умови.

Водночас «Мексиканець» пропонує співпрацю також іноземним спецслужбам

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