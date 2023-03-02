ВОЙНА В Украине видео Lockheed Martin в два раза наращивает производство ракетных установок HIMARS

2023-03-02 08:26

Американская корпорация Lockheed Martin в очередной раз расширит производство высокомобильных ракетных установок HIMARS на заводе в Камдене (штат Арканзас) на фоне роста спроса на эту технику из-за ее эффективности во время войны в Украине. 

"Когда у вас есть проверенная в бою система, которая доступна и ежедневно появляется в новостях, тогда это стимулирует спрос", – сказала вице-президент по операциям ракетного бизнеса Lockheed Martin Дженнифер Макманус.

В частности, планируется увеличение производства до 96 единиц HIMARS в год. При этом Lockheed Martin начинала 2022 год с производительностью 48 пусковых установок, но с тех пор уже увеличила производство до 60 штук.

По словам руководителей корпорации, благодаря некоторым инвестициям, сделанным за последний год в завод, где производятся HIMARS, Lockheed Martin требуется всего несколько обновлений, чтобы увеличить производство.

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