ВОЙНА В Украине В ВСУ с юмором отреагировали на обустройство обороны во временно оккупированном Крыму

2023-03-02 09:31

Враг на территории временно оккупированного Крыма проводит масштабные мероприятия по инженерному устройству обороны. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В настоящее время на территории временно оккупированного Крыма проводятся масштабные мероприятия инженерного обустройства обороны, для этого даже привлекли срочников из Челябинщины", - рассказала она.

Спикер добавила, что россияне пытаются обустроить на полуострове оборону и убедиться, что они способны ее удержать.

"Но на самом деле все это выглядит больше как то, что им это не поможет, но к земле привыкнут. Пусть копают, это пока есть чем занять руки", - отметила Гуменюк.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что поведение российских оккупантов в Крыму, в частности, строительство фортификационных укреплений на севере полуострова, может свидетельствовать о подготовке к наступлению ВСУ.

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