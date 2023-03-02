ВОЙНА В Украине СБУ задержала диверсанта рф в Ровенской области, который пытался сорвать поставки оружия

2023-03-02 14:29

Служба безопасности Украины разоблачила диверсанта рф в результате спецоперации в Ровенской области. Задачей злоумышленника было осуществление диверсии на одном из ключевых объектов транспортной системы областного центра. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в четверг, 2 марта.

Злоумышленник надеялся сорвать поставки иностранного вооружения для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

"Для совершения диверсии 19 февраля злоумышленник прибыл в Украину под видом жителя одной из европейских стран. Во время пересечения госграницы использовал паспорт гражданина ЕС.

По прибытии в Ровенскую область он провел разведку вблизи стратегической транспортной артерии для определения места установки взрывного устройства", - говорится в сообщении.

Диверсант обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава. Он должен был установить взрывчатку в наиболее "уязвимом" месте указанного объекта критической инфраструктуры и совершение взрыва.

СБУ поэтапно задокументировала преступные действия иностранца и задержали его на подготовке к совершению диверсии.

Следователи установили, что фигурант имеет вид на постоянное проживание в России и входит в агентурный аппарат российской военной разведки.

С 2014 года выполнял враждебные задачи против сил антитеррористической операции на востоке Украины. Злоумышленник с этой целью вступил в состав группировки "оплот", а затем в так называемый «батальон хан».

После полномасштабного вторжения вошел в ряды российской оккупационной группировки Херсон и активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

В сентябре прошлого года злоумышленник вернулся в Россию, где получил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины.