ВОЙНА В Украине Американские ракетные комплексы Patriot уже встали на защиту украинского неба

2023-03-07 15:37

Первые американские зенитные ракетные комплексы Patriot уже находятся в Украине. С таким заявлением выступил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете La Razon.

"Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, достигли Украины. Мы не только главный пункт передачи помощи, но и один из самых больших доноров", – сказал он.

Блащак добавил, что с начала войны Польша передала Украине оружия более чем на 2,2 млрд евро.

"Я хочу подчеркнуть, что только наши совместные действия – действия всего свободного мира – могут склонить весы этого несправедливого конфликта на правильную сторону. Что касается авиации, то решение по этому поводу нужно принимать на более широком союзническом уровне", – подчеркнул польский министр.

Как известно, Украина должна получить комплексы Patriot от США, Германии и Нидерландов. В Офисе президента сообщали сроки получения этих систем.

Также в Германии заявляли, что украинские военные очень быстро осваивают ЗРК Patriot. А министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что около 1200 бойцов ВСУ уже прошли обучение в Германии по обращению с различными боевыми системами.