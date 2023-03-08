Мир Бюджет Пентагона будет включать рекордную сумму на закупку вооружения

2023-03-08 18:54

Президент США Джо Байден в четверг, 9 марта, предложит один из крупнейших оборонных бюджетов страны в мирное время, который будет включать 170 миллиардов долларов на закупку оружия и 145 миллиардов долларов на исследования и разработки. Общая сумма превысит 835 миллиардов долларов, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Один из американских чиновников на условиях анонимности сообщил, что бюджет Пентагона на следующий год превысит 816 миллиардов долларов, которые Конгресс выделил в текущем финансовом году. Представитель управления и бюджета Белого дома отказался комментировать эти цифры.

Отмечается, что хотя оружие, отправленное в Украину, истощило запасы Пентагона, расходы на поддержку Киева в ответ на полномасштабное вторжение рф были профинансированы за счет отдельных дополнительных ассигнований. Регулярный бюджет Министерства обороны в основном формируется, беря во внимание эскалацию напряженности с Китаем, который Пентагон рассматривает как главного потенциального соперника военному лидерству США.

Бывший оборонный аналитик Управления бюджета, который сейчас работает в Центре международных и стратегических исследований, Марк Канчиан отметил, что будущий запрос Пентагона по модернизации вооружений "отражает бюджет, который все еще сосредоточен преимущественно на разработке оружия для будущих войн, а не на закупке оружия для войн в ближайшей перспективе".

Он добавил, что запрос на исследования и разработки будет самым высоким за всю историю, а объем закупок будет равен самому высокому уровню со времен разгара войн в Ираке и Афганистане. По данным Пентагона, расходы на закупки в 2008 финансовом году составили 207 миллиардов долларов, если их обновить до долларов 2022 финансового года.

Среди основных систем, которые "выиграют" от предложенного нового бюджета, - F-35 компании Lockheed Martin Corp., самая дорогая система вооружения США. Пентагон запросит 83 единицы F-35 для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, что потребует 13,5 миллиарда долларов. Для сравнения, в прошлом году администрация запросила 61 истребитель в прошлом году.

По словам американского чиновника, бюджет также требует значительного финансирования боеприпасов ВВС и ВМС большой дальности, которые могут быть использованы в потенциальном будущем конфликте с Китаем. Также источники отметили, что запрос будет самым большим в "номинальных" долларах без поправок на инфляцию. Однако некоторые бюджеты только Пентагона в середине 2000-х годов были выше, если их обновить до ситуации с долларом в 2022 финансовом году.

Напомним

30 декабря 2022 года президент США Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, документ включает пакет помощи Украине.