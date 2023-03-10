Оккупанты исчерпали практически все запасы снарядов, хранившихся в центральных регионах эрефии, поставки теперь осуществляются с более дальних складов, что затрудняет логистику, сообщает Генштаб ВСУ.
"Всё большее количество боеприпасов находятся в малопригодном состоянии, нередко покрытые ржавчиной, количество таких снарядов может достигать 50%.
Генштаб прогнозирует серьёзные перебои в снабжении оккупационных войск снарядами в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.
Чтож, летать на метлах рашисты уже умеют, теперь настало время учиться стрелять воображаемыми боеприпасами из ржавых саперных лопаток, которые также достались оркам в наследство от совка.
Слава Украине!