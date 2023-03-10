ВОЙНА В Украине Оккупанты исчерпали практически все запасы снарядов

2023-03-10 22:12

Оккупанты исчерпали практически все запасы снарядов, хранившихся в центральных регионах эрефии, поставки теперь осуществляются с более дальних складов, что затрудняет логистику, сообщает Генштаб ВСУ.

"Всё большее количество боеприпасов находятся в малопригодном состоянии, нередко покрытые ржавчиной, количество таких снарядов может достигать 50%.

Генштаб прогнозирует серьёзные перебои в снабжении оккупационных войск снарядами в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.

Чтож, летать на метлах рашисты уже умеют, теперь настало время учиться стрелять воображаемыми боеприпасами из ржавых саперных лопаток, которые также достались оркам в наследство от совка.

Слава Украине!

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Яким фахівцям сьогодні дають стовідсоткову бронь від мобілізації 2023-03-10 19:31
видео Польша получила экспортную лицензию на поставку в Украину гаубиц Krab 2023-03-10 18:28