ВОЙНА В Украине Оккупанты исчерпали практически все запасы снарядов

2023-03-10 22:12

Оккупанты исчерпали практически все запасы снарядов, хранившихся в центральных регионах эрефии, поставки теперь осуществляются с более дальних складов, что затрудняет логистику, сообщает Генштаб ВСУ.

"Всё большее количество боеприпасов находятся в малопригодном состоянии, нередко покрытые ржавчиной, количество таких снарядов может достигать 50%.

Генштаб прогнозирует серьёзные перебои в снабжении оккупационных войск снарядами в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.

Чтож, летать на метлах рашисты уже умеют, теперь настало время учиться стрелять воображаемыми боеприпасами из ржавых саперных лопаток, которые также достались оркам в наследство от совка.

Слава Украине!