ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили уже 15 танков Т-90М, которые оккупанты наивно считали неуязвимыми

2023-03-17 11:34

Эрефия потеряла в Украине уже 15 танков Т-90М Прорыв, которые оккупанты наивно считали непобедимыми. В то же время, серийное производство этих танков по причине санкций перешло в поштучное. Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ старший лейтенант Андрей Рудык на брифинге в Military Media Center.

"Санкции превратили производство Т-90М из серийного в поштучное. По данным из открытых источников, на рф имели на вооружении около сотни единиц такой техники накануне широкомасштабной агрессии против Украины", - рассказал он.

По словам спикера, без иностранных комплектующих "этот танк невозможно не только серийно производить, он становится ухудшенной версией советского Т-72Б".

"Мифы о так называемой непобедимости и совершенстве Т-90М и самодостаточности высокотехнологичность российского танкостроительства разбилась о несокрушимость ВСУ. На сегодняшний день орки потеряли в Украине 15 единиц Т-90М, и это речь лишь о тех случаях, которые были зафиксированы на фото или видео", - отметил Рудык.

По его словам, оккупанты потеряли намного больше единиц указанной техники. Противник практически не использует Т-90М во время ведения боевых действий. Однако на рф продолжают искать варианты обхода санкций для производства новых и ремонта старых единиц.

В Силах обороны Украины отметили, что враг расконсервировал старые танки Т-62 и Т-72, на которых отсутствует даже динамическая защита.

Т-90М - "верхняя граница того, что смог вытянуть роССийский ВПК из советских разработок", отмечают в Генштабе.