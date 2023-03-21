ВОЙНА В Украине Яка відповідальність за неявку до військомату для уточнення даних

2023-03-21 13:35

У разі отримання потрібно з'явитися до військкомату, інакше співробітник ТЦК може накласти штраф до 5100 грн. Якщо вчасно не сплатити стягнення, сума подвоїться, а на штрафника ляже ще й оплата виконавчих витрат.

Можна подати скаргу на ухвалу в справі про адміністративне правопорушення. На це дається 10 днів із моменту винесення постанови.

Після оплати необхідно принести квитанцію або її копію посадовій особі, яка винесла постанову про штраф. На це дається 3 робочі дні від дня закінчення строку, передбаченого для оплати штрафу.

Варто зазначити, що йдеться про «білети», які видаються для уточнення особистих даних. Не варто плутати їх із мобілізаційним розпорядженням, за ігнорування якого передбачена кримінальна відповідальність.

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