ВОЙНА В Украине Перерасчет пенсий работающим пенсионерам проведут с 1 апреля

2023-03-22 21:15

С 1 апреля 2023 года в Украине пересчитают пенсии, но коснется повышение только работающих пенсионеров.

Об этом сообщила замминистра социальной политики Украины Дария Марчак.

Она пояснила, что в апреле и июле вступают в силу нормы постановления Кабмина по индексации пенсии: 1 апреля пенсии работающим пенсионерам пересчитают, а их индексация будет проведена с 1 июля. В частности повышение коснется государственных служащих, сотрудников местных органов власти, ученых и некоторых других категорий граждан.

Марчак отметила, что в этом году пенсии украинцам индексируют на 19,7%, что стало рекордным повышением за последние годы.

"Мы пытались сделать максимум из того, что было возможно в условиях имеющегося финансового ресурса. Проводились сложные переговоры внутри правительства, с Министерством финансов, с международными партнерами, чтобы доказать, что этот финансовый ресурс у нас есть, и запланированная индексация может быть обеспечена финансово", - подчеркнула она.

Замминистра соцполитики подчеркнула, что даже если международная финансовая помощь не поступит вовремя, задержек в социальных выплатах и гарантиях не будет, в частности речь идет и о пенсиях.

Марчак пояснила, что такие выплаты являются защищенными расходами госбюджета, поэтому если средства от международных партнеров вовремя не поступят, их будут финансировать за счет других источников.

Напомним, украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях, рассказали, что будет с пенсиями и как не потерять деньги.