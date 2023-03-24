ВОЙНА В Украине Германия выделяет пять миллионов евро на ремонт поврежденных в ходе войны украинских школ

2023-03-24 12:29

Германия выделяет 5 млн евро на ремонт украинских школ, поврежденных вследствие военных действий в Украине. Об сообщает Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине.

"Первые объекты, где будет профинансировано проведение ремонтов, были выбраны из списка из 74 школ, расположенных в 12 городах, которые нуждаются в срочных ремонтных работах. Список был составлен Министерством образования Украины", - указывается в сообщении.

Финансовый вклад правительства Германии будет распределен между 12 школами в Запорожской, Николаевской, Ровенской, Сумской и Черниговской областях. Таким образом, более 3 тыс. учеников смогут вернуться в полноценный образовательный процесс.

Сообщается, что для ремонтных работ будет применяться стандарт Еврокод 8, который распространяется на проектирование и строительство сооружений и другие строительные работы в сейсмических районах. Кроме того, будет запрещено использовать опасные строительные материалы (асбест, уплотнители, содержащие стойкие органические загрязнители, и т.п.), будет поощряться использование экологически чистой мебели и оборудования. Ключевой частью начальной проектной задачи и частью требований к отбору проектной команды и разработчиков станут критерии архитектурной доступности.

"Команда ПРООН уже приступила к осмотрам каждого здания и оценке конкретных потребности в восстановлении. Ускоренная процедура закупок позволит определить группу компаний для проведения ремонтных работ, которые будут выполнены в полном соответствии с национальным законодательством и стандартами Еврокода 8, с соблюдением принципов Build Back Better ("отстроить лучше, чем было")", - заявил постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье, отметив, что что заведения, которые получили незначительные или частичные повреждения, будут отремонтированы и модернизированы.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что важно инвестировать в будущее Украины.

"В конце концов эти дети будут жить в этой большой стране и восстанавливать ее к лучшему. Но им нужны школы, в которых они будут учиться, и учителя, показывающие им путь. Мы также должны убедиться, что школьные здания являются безопасными для здоровья местами для обучения с точки зрения экологических стандартов", - подчеркнула она.