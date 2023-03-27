ВОЙНА В Украине Северная Македония в марте передаст Украине модернизированные военные вертолеты

2023-03-27 13:32

Генштаб Північної Македонії погодив передачу Україні вертольотів Мі-24! 

Тепер рішення про передачу ударних гелікоптерів має розглянути Уряд. Це відбудеться 29 березня, повідомила голова Міноборони країни Славянка Петровська.

Зазначається, що це будуть 12 вертольотів Мі-24, які Північна Македонія купила в України у 2001 році. Defence24 пише, що чотири вертольоти пройшли модернізацію.

Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО та отримали нову авіоніку, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення, систему нічного бачення Aviators, сучасну систему навігації, інфрачервоне освітлення та "інші незначні оновлення".

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ВОЙНА В Украине

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