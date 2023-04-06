ВОЙНА В Украине Как будет действовать комендантский час в Киеве в пасхальную ночь

2023-04-06 09:31

В пасхальную ночь 16 апреля комендантский час в Киеве будет действовать без изменений - с 00.00 до 05.00. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация

Отмечается, что власти в первую очередь заботятся о безопасности киевлян и гостей столицы.

"Потребности верующих на Пасху будут полностью удовлетворены. С ночи священнослужители будут проводить службы, которые будут транслировать онлайн по центральным телевизионным каналам, на интернет-платформе Youtube и в Facebook. По завершении комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину", - уточнили в КГВА.

Начальник военной администрации Сергей Попко призвал отнестись к посещению храмов с пониманием военного положения.

"Не нужно пытаться освятить корзины сразу после окончания комендантского часа. Не нужно скапливаться в больших количествах внутри и возле храмов. Не подвергайте себя и окружающих опасности... И не забывайте о сигналах воздушной тревоги", - подчеркнул он.

В КГВА также напомнили, что во время комендантского часа запрещенонаходиться на улице и в общественных местах, перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Напомним, с 26 марта в Киеве сократили продолжительность комендантского часа. Теперь он длится с 00.00 до 05.00.