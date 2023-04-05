ВОЙНА В Украине ВСУ успешно контратаковали роССиян возле Авдеевки, - ISW

2023-04-05 18:35

 

Защитники Украины провели успешную контратаку возле Авдеевки Донецкой области, продвинувшись вплотную к населенному пункту.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские силы, вероятно, провели контратаку к северо-востоку от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, указывают на то, что украинские силы, вероятно, отразили позиции северо-западнее Новоселовки (17 км северо-восточнее Авдеевки) и продвинулись вплотную к населенному пункту", - сообщили в Институте.

При этом в ISW отметили, что пока непонятно, то ли украинские силы все еще удерживают эти позиции, то ли они провели разведывательную операцию и впоследствии покинули этот район.

Также аналитики утверждают, что оккупанты 4 апреля не проводили на западе Донбасса никаких подтвержденных наземных атак.

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