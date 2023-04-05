ВОЙНА В Украине Когда Украина победит, вы увидите, что оружия было предоставлено достаточно, - представитель НАТО

2023-04-05 19:24

 

Западные партнеры предоставляют Украине столько и такого оружия, сколько нужно для победы.

Об этом на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО заявил высокий представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

На вопрос об обеспечении Украины необходимым вооружением для победы он ответил следующим образом:

"Люди всегда будут хотеть больше оружия и его более быстрых поставок. Я думаю, что когда вы [Украина] одержите победу, мы оглянемся назад и скажем, что, очевидно, этого [вооружения, предоставленного партнерами] было достаточно. Но всегда будут требовать больше".

Представитель Альянса также выразил уверенность, что учения для военных и вооружения, которыми сегодня обеспечили Украину, являются "правильными".

"Существуют разные виды вооружений, которые просят [представители Украины], и в отношении которых союзники и другие страны принимают решения. Важнейшее понимать, что есть обязательство делать все, что нужно столько времени, сколько потребуется для поддержки Украины и обеспечения ее победы. И я уверен, что именно это происходит и именно это будет происходить дальше", - добавил он.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине начали чаще штрафовать пешеходов: за что и сколько придется платить

2023-04-05 21:51

Пентагон: Мы понимаем стратегию Украины в Бахмуте. ВСУ способны перейти к следующей фазе

2023-04-05 17:46

Резников объяснил, почему детали масштабного контрнаступления ВСУ не разглашают

2023-04-05 14:31

Мобилизация в Украине: каким работникам и специалистам предоставлена стопроцентная отсрочка от призыва

2023-04-05 11:21

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине начали чаще штрафовать пешеходов: за что и сколько придется платить

2023-04-05 21:51

Зеленский о ситуации в Бахмуте: При угрозе окружения и потерь будут соответствующие решения

2023-04-05 21:07

Дуда анонсировал передачу Украине еще четырех истребителей МиГ-29

2023-04-05 20:12

Когда Украина победит, вы увидите, что оружия было предоставлено достаточно, - представитель НАТО

2023-04-05 19:24
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине начали чаще штрафовать пешеходов: за что и сколько придется платить 2023-04-05 21:51
Зеленский о ситуации в Бахмуте: При угрозе окружения и потерь будут соответствующие решения 2023-04-05 21:07
Дуда анонсировал передачу Украине еще четырех истребителей МиГ-29 2023-04-05 20:12
Когда Украина победит, вы увидите, что оружия было предоставлено достаточно, - представитель НАТО 2023-04-05 19:24