ВОЙНА В Украине Когда Украина победит, вы увидите, что оружия было предоставлено достаточно, - представитель НАТО

2023-04-05 19:24

Западные партнеры предоставляют Украине столько и такого оружия, сколько нужно для победы.

Об этом на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО заявил высокий представитель Альянса, пожелавший остаться анонимным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

На вопрос об обеспечении Украины необходимым вооружением для победы он ответил следующим образом:

"Люди всегда будут хотеть больше оружия и его более быстрых поставок. Я думаю, что когда вы [Украина] одержите победу, мы оглянемся назад и скажем, что, очевидно, этого [вооружения, предоставленного партнерами] было достаточно. Но всегда будут требовать больше".

Представитель Альянса также выразил уверенность, что учения для военных и вооружения, которыми сегодня обеспечили Украину, являются "правильными".

"Существуют разные виды вооружений, которые просят [представители Украины], и в отношении которых союзники и другие страны принимают решения. Важнейшее понимать, что есть обязательство делать все, что нужно столько времени, сколько потребуется для поддержки Украины и обеспечения ее победы. И я уверен, что именно это происходит и именно это будет происходить дальше", - добавил он.