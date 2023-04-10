ВОЙНА В Украине Какие изменения произойдут в Крыму сразу же после деоккупации

2023-04-10 12:28

Після деокупації Криму на момент перехідного періоду там має бути створено військову адміністрацію з поступовим переходом до цивільної.

Про це заявила постійна представниця президента України у Криму Таміла Ташева.

"Наше бачення, що це спочатку має бути військова адміністрація, потім перехід від військової до військово-цивільної адміністрації і потім через деякий час перехід до громадянського життя", – зазначила Ташева.

Також вона нагадала, що перехідний період включає чотири ключові елементи: компенсація збитків постраждалим, право знати правду жертвам військових злочинів, реформи для неповторення того, що сталося, і притягнення до відповідальності тих, хто порушував права людини і чинив військові злочини.

Скоро во всех городах Крыма:

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