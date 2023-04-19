ВОЙНА В Украине Сегодня в Киеве проходит подготовка к пику паводка - какие районы могут быть подтоплены

2023-04-19 10:29

В Киеве проводят подготовку к пику паводка, который ожидается 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Поэтому на реке Днепр в столице еще содержится затопление пойменных территорий, а именно: парка Муромец, Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частных участков в районе Осокорков. Уровень опасности гидрологических явлений - II ("оранжевый")", - говорится в сообщении.

Глава КГВА Сергей Попко отметил, что по состоянию на сегодняшний день фактический уровень воды в Днепре составляет 650 сантиметров. За последние сутки уровень воды уменьшился на семь сантиметров.

"Напомним, критический уровень воды в Днепре для Киева - более 800 сантиметров", - сообщил он.

По прогнозам Укргидрометцентра, пик паводков ожидается 22 апреля. Ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города.

В КМВА предупреждают о возможном подтоплении мест отдыха на острове Труханов, Гидропарк, парк Муромец. Частичные подтопления - садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков, Вишенок.

Все необходимые службы города готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. 19 апреля будут проведены специальные учения, на которых будет отработана организация и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации во время паводка.