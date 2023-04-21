ВОЙНА В Украине Повернення грошової винагороди військовим: у Генштабі дали пояснення

2023-04-21 17:32

100 тисяч грн будуть і надалі виплачувати захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї.

30 тисяч грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть участі в боях — пропорційно часу виконання.

30 тисяч грн виплачується також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району.

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

Проте з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 гривень.