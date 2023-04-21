ВОЙНА В Украине Повернення грошової винагороди військовим: у Генштабі дали пояснення

2023-04-21 17:32

100 тисяч грн будуть і надалі виплачувати захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї.

30 тисяч грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть участі в боях — пропорційно часу виконання.

30 тисяч грн виплачується також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району.

Якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

Проте з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 гривень.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Повернення грошової винагороди військовим: у Генштабі дали пояснення

2023-04-21 17:32

ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие документы и данные должны быть у родственников мобилизованных украинцев

2023-04-21 16:31

Испания уже приступила к передаче танков Leopard 2 Украине

2023-04-21 15:37

ЗСУ вже зараз ведуть контрнаступальні дії, у військових є декілька планів, - Маляр

2023-04-21 13:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Повернення грошової винагороди військовим: у Генштабі дали пояснення 2023-04-21 17:32
ПОЛНЫЙ СПИСОК Какие документы и данные должны быть у родственников мобилизованных украинцев 2023-04-21 16:31
Испания уже приступила к передаче танков Leopard 2 Украине 2023-04-21 15:37
ЗСУ вже зараз ведуть контрнаступальні дії, у військових є декілька планів, - Маляр 2023-04-21 13:30