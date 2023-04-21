За год в Украине была уничтожена наиболее боеспособная часть армии рф

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що розпіарений "великий" зимовий наступ росіян вже давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені.
В окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.
"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої.
Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне путін, пославши у "м’ясорубку", - заявив Юсов.