ВОЙНА В Украине За год в Украине была уничтожена наиболее боеспособная часть армии рф

2023-04-21 19:31

Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що розпіарений "великий" зимовий наступ росіян вже давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені.

В окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

"Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої.

Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне путін, пославши у "м’ясорубку", - заявив Юсов.