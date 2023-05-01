ВОЙНА В Украине фото Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение танков в направлении Мангуша и Бердянска

2023-05-01 13:32

Во временно оккупированном Мариуполе впервые зафиксировали перемещение танков Т-90 в направлении Мангуша и Бердянска. Об этом 1 мая сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, опубликовав соответствующее видео.

"По меньшей мере три тягача перевозили танки модификации Т-90 через центр города... Сохраняем сдержанный оптимизм по их утилизации ночной Бердянской "бавовной"", - отметил он.

Ранее сообщалось, что россия потеряла в Украине 15 своих самых новых танков Т-90М Прорыв, которые захватчики наивно считали "непобедимыми".