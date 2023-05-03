ВОЙНА В Украине Украинский бизнес обязали пять лет хранить документы, связанные с уплатой налогов

2023-05-03 08:24

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий обязательство бизнеса в течение 5 лет хранить документы, связанные с исчислением и уплатой налогов.

Согласно закону, налогоплательщики обязаны в течение 5 лет хранить первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовой отчетности, другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством

Президент подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах, которым установлено обязательство для бизнеса в течение 5 лет хранить документы, связанные с исчислением и уплатой налогов.

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