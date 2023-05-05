ВОЙНА В Украине В Киеве начала работу новейшая израильская система оповещения жителей о ракетных ударах

2023-05-05 18:28

В Киеве начала работу израильская система гражданского оповещения о ракетных ударах, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

Система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов, а также подсчитывает, сколько времени требуется на поиск убежища.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", - подчеркнул украинский дипломат.

Ранее сообщалось, что израильскую систему предупреждения о ракетных ударах сначала проверят в столице, а затем в других крупных городах Украины.