ВІЙНА В Україні Київщина: точні графіки погодинних відключень електроенергії для всіх груп на 24 листопада

2026-11-24 08:20

В багатьох регіонах України сьогодні знову вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.

• 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг) .

Також, в залежності від ситуації, можливі екстрені відключення. У такому разі планові графікі не діють. Ймовірний час відновлення енергопостачання можна дізнатись у операторів вашого району.

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, не перевантажуйте мережу одночасним вмиканням кількох потужних електроприладів.

Графік:

Підгрупа 1.1 [10г]

06:00–11:00

16:00–21:00

Підгрупа 1.2 [10г]

06:00–11:00

16:00–21:00

Підгрупа 2.1 [11г 30хв]

06:00–13:30

18:00–22:00

Підгрупа 2.2 [12г]

00:00–00:30

06:00–13:30

18:00–22:00

Підгрупа 3.1 [9г]

00:00–01:00

08:00–14:30

20:30–22:00

Підгрупа 3.2 [11г 30хв]

00:00–02:30

10:30–16:30

20:30–23:30

Підгрупа 4.1 [8г]

10:30–16:30

21:30–23:30

Підгрупа 4.2 [9г]

12:00–18:30

21:30–24:00

Підгрупа 5.1 [7г 30хв]

12:00–18:30

23:00–24:00

Підгрупа 5.2 [8г]

13:00–20:00

23:00–24:00

Підгрупа 6.1 [7г]

13:00–20:00

Підгрупа 6.2 [10г]

02:00–06:30

14:30–20:00