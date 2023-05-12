ВОЙНА В Украине В Херсоне с 16 мая сократят продолжительность комендантского часа

2023-05-12 15:37

В Херсоне сократят продолжительность комендантского часа. Она будет действовать каждый день с 21.00 до 05.00. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

Так, начиная с 16 мая комендантский час будет действовать с 21.00 до 05.00 ежедневно. Пока же он длится с 20.00 до 6.00.

Городские власти также продлили срок продажи алкогольных напитков в городе до 15 июня. Время запрета продажи алкоголя остается неизменным – с 15.00 до 10.00 ежедневно.

"Обращаюсь к жителям города и напоминаю, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться на транспорте или пешком", - подчеркнул Мрочко.

Если человек в запрещенное время находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

Напомним, в Херсоне и Херсонской области во время длительного комендантского часа были задержаны вражеские корректировщики артиллерийского огня и был найден схрон оружия.