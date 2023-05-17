ВОЙНА В Украине Захваченные территории Бахмута стали для врагов ловушкой: украинские артиллеристы уничтожают живую силу

2023-05-17 22:26

Тактику врага один из командиров украинцев называет – зомби апокалипсисом.

За почти год непрерывных штурмов россияне до сих пор не могут взять под контроль Бахмут, а часть города, которую они уже оккупировали, превратилась для чужаков в своеобразную ловушку. Небольшая территория, на которой сконцентрировано значительное количество враждебных сил – ежедневная цель для нашей артиллерии, которая в связи с разведкой круглосуточно мониторит любые передвижения россиян внутри города, говорится в ТСН.

Команду "к бою" холодноярцы из 93 бригады последние несколько дней слышат очень часто. Бойцы говорят, что приходится дышать порохом, но это неудобство – ничто, по сравнению с тем, какую работу выполняют. "То там, то там, с каждой точки стреляют так, что бывало из разных батарей стреляли в одну точку и "Зондер" не мог понять, я стрельнул или кто-то стрельнул, кого корректировать, какой выстрел корректировать" — так Таран говорит об интенсивности артиллерии, которая в последнее время просто непрерывно бьет по оккупированной части Бахмута.

Не реже других в общей канонаде огневого вала, звучит самоходка холодноярцев. Здесь воины в основном работают с закрытых позиций. Для пушкарей величайшая радость от работы, когда слышат слова благодарности от пехоты.

Координаты бойцы получают от командира "Горизонта", который видит картинку всех наших птиц над Бахмутом. “В сам Бахмут. Они имеют свои опорные пункты, где собираются штурмовые их вагнеровские отряды. Живая сила, это в основном 90 процентов. Технику они берегут больше, чем людей, почему-то”, — говорит командир.

Тактику врага "Горизонт" называет зомби апокалипсисом. "Идет группа, мы ее ликвидируем, через полчаса все равно будет следующая группа уходить и это постоянно, постоянно", — добавляет он.

Враг тоже постоянно пытается найти наши наблюдательные пункты. “Ждем новой цели. Наша жизнь – это новая цель”, — говорят бойцы.

Напомним, что аналитики из Института изучения войны поделились своим видением ситуации вокруг Бахмута. По мнению специалистов, Россия пытается усилить тактические наступательные операции в районе этого города. Аналитики приводят слова одного из российских военныхкоров, тот сообщил, что четыре неустановленных российских батальона развернули на флангах вокруг Бахмута, чтобы предотвратить украинские прорывы. Эти сообщения совпадают с заявлением заместителя Министра обороны Украины Анны Маляр о развертывании Россией дополнительных сил воздушно-десантных войск. Их в Бахмут перебрасывают с других участков фронта, а сами операции агрессор пытается провести на фоне последних успехов украинских войск в этом направлении.