ВОЙНА В Украине Враг пытается истощать конкретные направления ПВО Украины - названа цель атаки на Днепр

2023-05-22 11:33

Враг пытается истощать конкретные направления противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона, комментируя возможную цель атаки врага на город Днепр.

"Будут атаковать и пытаться истощать конкретные направления противовоздушной обороны. В частности, сосредоточившись на этом направлении (Днепр - ред.), они измеряют с каких сторон может быть защищен или пропущен конкретный удар", - считает Гуменюк.

Она добавила, что учитывая тот факт, что врагом при атаках применяется разное оружие, "это еще раз подчеркивает, что врагу не дает покоя наша ПВО".

А относительно того, почему россияне этой ночью атаковали именно Днепр, Гуменюк сказала: "Какое именно направление выбирает враг, знает только враг. Мы можем анализировать, делать выводы и предвидеть то, что считаем адекватным. Не всегда это совпадает с тем, что действительно в врага на уме".

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