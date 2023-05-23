ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский посетил украинских морпехов на передовой

2023-05-23 14:32

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на один из участков на фронте, чтобы поздравить бойцов с Днем морской пехоты и вручить им награды. Об этом глава государства написал в Telegram во вторник, 23 мая.

"Наши защитники. Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ. Слава каждому и каждой, кто защищает Украину!", - написал Зеленский.

Ранее президент поздравил украинских морпехов с праздником. Враг чувствует мощь украинских воинов, подготовленных к действиям на суше, с моря и с воздуха, подчеркнул глава государства.