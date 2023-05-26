ВОЙНА В Украине Ракетный удар по поликлинике в Днепре: есть реакция Владимира Зеленского

2023-05-26 12:15

Оккупанты нанесли подлый ракетный удар по поликлинике в Днепре. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 26 мая.

"Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется", - написал он.

Лисак напомнил, что единственным официальным источником информации является областная военная администрация, и призвал жителей не распространять фейки.

На произошеедшее отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, из-за ракетного удара по поликлинике в Днепре один человек погиб и 15 получили ранения.

"Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным... Вечная память погибшему и соболезнования родным. Должны победить этих извергов безвозвратно и как можно скорее. Потому что наше время - это наши люди. А наши люди - это самое дорогое, что есть в Украине", - отметил Зеленский.

На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы.