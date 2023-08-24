ВОЙНА В Украине Ракетный удар по Днепру: Разрушен транспортный объект, пострадали семь человек

2023-08-24 12:30

Ночью в Днепре раздавались мощные взрывы - враг ударил по городу ракетами. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил, что один из вражеских снарядов сбили защитники из Воздушного командования Восток, но есть и попадание.

"Разрушен транспортный объект. Пострадали семь человек - трое мужчин и четверо женщин от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, повреждено с десяток объектов, среди которых банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, 15 киосков, два жилых дома, три автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Информация о разрушениях еще уточняется, добавил Лисак.

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