Ракетный удар по Днепру: Разрушен транспортный объект, пострадали семь человек

Ночью в Днепре раздавались мощные взрывы - враг ударил по городу ракетами. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Он отметил, что один из вражеских снарядов сбили защитники из Воздушного командования Восток, но есть и попадание.
"Разрушен транспортный объект. Пострадали семь человек - трое мужчин и четверо женщин от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести", - подчеркнул глава региона.
Кроме того, повреждено с десяток объектов, среди которых банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, 15 киосков, два жилых дома, три автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.
Информация о разрушениях еще уточняется, добавил Лисак.