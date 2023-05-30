ВОЙНА В Украине У якому випадку українських юнаків будуть вільно випускати за кордон – роз'яснення Держприкордонслужби

2023-05-30 14:32

У зв'язку з воєнним станом в Україні обмежено виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Але на 17-річних юнаків ці обмеження не поширюються.

Про це заявили у Державній прикордонній службі.

«У зв’язку з появою на інформаційних ресурсах повідомлень щодо заборони виїзду з України 17-річним юнакам, вносимо роз’яснення. Після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків). На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються», – уточнили прикордонники.

У ДПСУ також нагадали, що громадяни, які досягли 16 років, мають право на вільний самостійний виїзд за межі України.