ВОЙНА В Украине Як працюватиме система пільг після підвищення тарифів на електроенергію

2023-06-02 12:29

Як працюватиме система пільг після підвищення тарифів на електроенергію?

Відповідь на це запитання дала перша заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак.

«Всі громадяни, які вже отримують субсидії, їм фактично нічого не треба буде робити, тому що субсидії для них підвищаться автоматично.

Ми очікуємо, що у випадку підвищення, будуть нові звернення, ми готуємось до цього, працюємо над спрощенням подання субсидій, щоб громадяни могли просто прийти, дати інформацію про членів родини й всю іншу інформацію вже буде збирати Уряд», — повідомила Марчак.