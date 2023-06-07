ВОЙНА В Украине В Укрзалізнице рассказали, сколько пассажирских вагонов летом будут с кондиционерами

2023-06-07 11:21

Укрзалізниця заявила, что половина пассажирских вагонов активного летнего парка будет иметь кондиционер.

"Из 2151 вагона активного летнего парка сейчас мы уже подготовили 1902 вагона, из них – 1064 вагона с кондиционированием", – заявила УЗ.

Подготовку вагонов к летним перевозкам, которая предусматривает продувку системы вентиляции, очистку воздушных фильтров, заправку кондиционеров, расконсервирование окон и т.п. уже завершили.

В соответствии с Государственными санитарными правилами и нормами гигиены транспорта кондиционеры в вагонах должны включаться за 30 минут до посадки пассажиров в вагон. Во время поездки температура воздуха в вагонах с кондиционерами должна поддерживаться на уровне +24°. Допускается отклонение не более чем в 2°.

Билеты в вагон с кондиционером можно выбирать через онлайн-каналы продаж (приложение, сайт, чат-бот) – у каждого вагона должна быть соответствующая отметка.