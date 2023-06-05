Штраф более 40000 гривен: водителям напомнили, без чего не стоит садиться за руль

Водителю, который не может предоставить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации ТС патрульным, может грозить штраф. При этом сумма наказания достигает 40000 гривен.
Об этом сообщает Хвиля, ссылаясь на Раздел 2 Правил дорожного движения.
Так, если водитель не может предоставить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации ТС, то ему грозит штраф в размере 425 грн.
Кроме того, "стандартный" штраф за вождение авто без водительских прав – 3 400 грн. Эту сумму должен уплатить владелец транспортного средства.
Если водителю запрещено управлять авто, то права у него могут отобрать на 3-6 месяцев. Однако если он нарушит временный запрет и сядет за руль, то ему придется заплатить штраф в 20400 гривен.
Наибольший штраф предусмотрен, если водитель снова будет управлять без прав – 40800 гривен.
Если права у водителя есть, но категория не соответствует, штраф составляет 3400 гривен.
Также стоит добавить, что водители могут загрузить свои права в приложение "Дия", чтобы не переживать о том, что удостоверение забыто дома.
Кроме того, для украинцев запустили новую удобную услугу – обменять или восстановить водительское удостоверение теперь можно в приложении "Дия".