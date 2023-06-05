ВОЙНА В Украине Штраф более 40000 гривен: водителям напомнили, без чего не стоит садиться за руль

2023-06-05 22:15

 

Водителю, который не может предоставить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации ТС патрульным, может грозить штраф. При этом сумма наказания достигает 40000 гривен.

Об этом сообщает Хвиля, ссылаясь на Раздел 2 Правил дорожного движения.

Так, если водитель не может предоставить водительское удостоверение или свидетельство о регистрации ТС, то ему грозит штраф в размере 425 грн.

Кроме того, "стандартный" штраф за вождение авто без водительских прав – 3 400 грн. Эту сумму должен уплатить владелец транспортного средства.

 
 
 Также в законодательстве четко прописано, какие документы должны быть у водителя:
  • Водительское удостоверение на право управления транспортным средством (с соответствующей категорией);
  • Регистрационный документ на ТС (свидетельство о регистрации, технический паспорт);
  • Страховой полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСГПО).

Если водителю запрещено управлять авто, то права у него могут отобрать на 3-6 месяцев. Однако если он нарушит временный запрет и сядет за руль, то ему придется заплатить штраф в 20400 гривен.

Наибольший штраф предусмотрен, если водитель снова будет управлять без прав – 40800 гривен.

Если права у водителя есть, но категория не соответствует, штраф составляет 3400 гривен.

Также стоит добавить, что водители могут загрузить свои права в приложение "Дия", чтобы не переживать о том, что удостоверение забыто дома.

Кроме того, для украинцев запустили новую удобную услугу – обменять или восстановить водительское удостоверение теперь можно в приложении "Дия".

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