ВОЙНА В Украине В Україні спростили процедуру усиновлення ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ

2023-06-09 11:34

Іноземцям, які перебувають у шлюбі з громадянами України, надали можливість всиновити дитину свого подружжя під час воєнного стану.

Відповідні зміни Кабмін вже ухвалив, повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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