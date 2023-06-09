В Україні спростили процедуру усиновлення ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ
2023-06-09 11:34
Іноземцям, які перебувають у шлюбі з громадянами України, надали можливість всиновити дитину свого подружжя під час воєнного стану.
Відповідні зміни Кабмін вже ухвалив, повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Також уряд врегулював питання:
- влаштування дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які були тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів (незалежно від типу, форми власності та підпорядкування), за межі України, у прийомні сімʼї, дитячі будинки сімейного типу та повернення таких дітей в Україну;
- усиновлення дітей які були тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів (незалежно від типу, форми власності та підпорядкування), за межі України, громадянами України, які проживають в Україні;
- усиновлення в одну сімʼю братів і сестер які були розʼєднані під час тимчасового переміщення (евакуації) одного з них за межі України.