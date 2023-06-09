ВОЙНА В Украине В Україні спростили процедуру усиновлення ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ

2023-06-09 11:34

Іноземцям, які перебувають у шлюбі з громадянами України, надали можливість всиновити дитину свого подружжя під час воєнного стану.

Відповідні зміни Кабмін вже ухвалив, повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також уряд врегулював питання:

  • влаштування дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які були тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів (незалежно від типу, форми власності та підпорядкування), за межі України, у прийомні сімʼї, дитячі будинки сімейного типу та повернення таких дітей в Україну;
  •  усиновлення дітей які були тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів (незалежно від типу, форми власності та підпорядкування), за межі України, громадянами України, які проживають в Україні;
  •  усиновлення в одну сімʼю братів і сестер які були розʼєднані під час тимчасового переміщення (евакуації) одного з них за межі України.
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"рф варто негайно вивести свої війська з України" - Джон Кірбі відповів міду московії 2023-06-09 09:35
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