ВОЙНА В Украине видео Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область

2023-06-08 12:30

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом глава государства сообщил в Facebook .

"Многие важные вопросы: оперативная ситуация в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом дамбы, организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная ситуация в зоне техногенной катастрофы", - написал он.

По словам президента, также важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу по компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины.

Несколько позже Зеленский посетил переправу в Херсоне, на которой осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий. Он поблагодарил всех, кто вовлечен в эту работу.

Ранее сообщалось, что средний уровень подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС достиг 5,61 метра, около двух третей затоплений - на левобережье.