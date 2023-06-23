ВОЙНА В Украине Полиции приходится охранять высохшее дно Каховского водохранилища от черных археологов

2023-06-23 12:29

В Криворожском районе полицейские патрулируют прибрежную зону для предотвращения несанкционированных археологических раскопок.

В связи с подрывом Каховской ГЭС и последующим обмелением Каховского водохранилища принято решение о привлечении ежедневно групп правоохранителей для патрулирования побережья на территории сел Криворожского района.

Полицейские следят за общественным порядком, контролируют безопасность на побережье, а также предотвращают осуществлению раскопок «черными археологами» и совершение правонарушений. По словам местных жителей, при создании Каховского водохранилища на этой территории были затоплены два поселения и памятники 200-летней давности

По словам местных жителей, при создании Каховского водохранилища на этой территории были затоплены два поселения и памятники 200-летней давности. На дне Каховского водохранилища нашли казацкую церковь, о которой писал Довженко и рисовал Шевченко.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

УКРАИНЦЕВ, ПОПАВШИХ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОЛЖНИКОВ, ОГРАНИЧАТ В ПРАВАХ И ЛИШАТ ДОХОДОВ

2023-06-23 13:30

Полиции приходится охранять высохшее дно Каховского водохранилища от черных археологов

2023-06-23 12:29

ЯК ОСКАРЖИТИ РІШЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ - ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

2023-06-23 11:34

В ЗСУ підтвердили, що питання з постачанням винищувачів F-16 вже остаточно вирішене

2023-06-23 09:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

УКРАИНЦЕВ, ПОПАВШИХ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОЛЖНИКОВ, ОГРАНИЧАТ В ПРАВАХ И ЛИШАТ ДОХОДОВ 2023-06-23 13:30
Полиции приходится охранять высохшее дно Каховского водохранилища от черных археологов 2023-06-23 12:29
ЯК ОСКАРЖИТИ РІШЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ - ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ 2023-06-23 11:34
В ЗСУ підтвердили, що питання з постачанням винищувачів F-16 вже остаточно вирішене 2023-06-23 09:35