ВОЙНА В Украине Полиции приходится охранять высохшее дно Каховского водохранилища от черных археологов

2023-06-23 12:29

В Криворожском районе полицейские патрулируют прибрежную зону для предотвращения несанкционированных археологических раскопок.

В связи с подрывом Каховской ГЭС и последующим обмелением Каховского водохранилища принято решение о привлечении ежедневно групп правоохранителей для патрулирования побережья на территории сел Криворожского района.

Полицейские следят за общественным порядком, контролируют безопасность на побережье, а также предотвращают осуществлению раскопок «черными археологами» и совершение правонарушений. По словам местных жителей, при создании Каховского водохранилища на этой территории были затоплены два поселения и памятники 200-летней давности

По словам местных жителей, при создании Каховского водохранилища на этой территории были затоплены два поселения и памятники 200-летней давности. На дне Каховского водохранилища нашли казацкую церковь, о которой писал Довженко и рисовал Шевченко.