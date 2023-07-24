ВОЙНА В Украине Президент підписав закон, який дозволяє звільняти в запас військових під час дії воєнного стану

2023-07-24 13:32

Володимир Зеленський підписав Закон № 8169, який удосконалює положення Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» в частині порядку виконання громадянами військового обов’язку та проходження ними військової служби та служби у військовому резерві.

Серед іншого, тепер військовослужбовці, які під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців можуть бути звільнені в запас.

Зміни зумовлені необхідністю приведення положень у відповідність зі Статутами Збройних Сил України, Законами України «Про фахову передвищу освіту» та «Про професійну (професійно-технічну) освіту». Та потребою розділити положення Закону на мирний час та особливий період — поза та в межах періодів проведення мобілізації, дії воєнного стану та стану війни за результатами проведеного в державі правового режиму воєнного стану.