ВОЙНА В Украине Для украинских военных установят четыре уровня оказания психологической помощи

2023-07-26 11:21

Минобороны Украины готовит приказ, которым официально будут утверждены четыре уровня предоставления психологической помощи военнослужащим. Об этом во время круглого стола на тему Психологическое восстановление военнослужащих: как работает система и как совершенствуется сообщила офицер отдела психологического сопровождения управления психологического обеспечения Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Алена Сидоренко, пишет Укринформ.



"В Вооруженных силах существует четыре уровня оказания психологической помощи. И сейчас у нас готовится приказ, который будет официально зарегистрирован, где будут утверждены эти четыре уровня, которые определили сегодня в условиях полномасштабной войны", - проинформировала Сидоренко.



Сидоренко охарактеризовала каждый из четырех уровней.



Первый уровень - "самопомощь и взаимопомощь", когда военные находятся непосредственно на передовой: подготовку защитников к оказанию первой психологической помощи проводят психологи воинских частей еще до того, как защитники попадут на поле боя. Ведь специалисты обычно находятся на второй линии и выезжают в подразделения, только когда нет опасности для жизни.



На втором уровне работают психологи, которые разворачивают пункты психологической помощи вблизи медицинских пунктов. В течение трех суток в таких пунктах находятся военнослужащие, которые не справляются с реакциями на травматические события. Если же улучшения состояния не происходит, то через медиков этих военных рекомендуют направить на консультацию в госпиталь, где психиатры могут определить статус и состояние военнослужащего.



В случае возможности возвращения бойца в свою воинскую часть (по заключению психиатра) начинается тертый уровень психологической помощи.



"Это обычно учреждения и заведения, которые находятся вблизи боевых действий. Это может быть в 200-300 км, это могут быть такие санатории, которые либо спонсорской помощью поддерживаются, либо государственными обладминистрациями, предоставляющие для военнослужащих клинические услуги", - рассказала Сидоренко.



Помощь военным на четвертом уровне осуществляется тогда, когда их выводят из районов выполнения боевых задач.



"Четвертый уровень - это когда подразделения выводятся из районов выполнения задач. Там происходят мероприятия декомпрессии, которые проводятся в течение трех-семи суток сразу после боевых действий. Работают группы психологов, которые формируются при управлениях, а также мы привлекаем общественные организации", - сообщила она.



Кроме того, после мер декомпрессии специалисты определяют людей, нуждающихся в более длительной реабилитации, и их отправляют в специализированные реабилитационные центры.