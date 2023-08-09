ВОЙНА В Украине Бархатный сезон: в Одессе впервые за два года планируют открыть пляжи для отдыхающих

2023-08-09 15:38

В Одесской области в ближайшие выходные планируют открыть пляжный сезон. Власти поручили провести подготовку. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



Он отметил, что подрыв рашистами Каховской гидроэлектростанции сорвал пляжный сезон в регионе. Однако сейчас качество воды в Черном море стабилизировалось и отвечает всем нормам.



По словам Кипера, пляжи должны быть оборудованы защитными сетками, которые не будут позволять минам приближаться к берегу; наблюдательно-спасательными постами; буями; громкоговорителями; укрытиями неподалеку.



Глава ОВА уточнил, что к 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская районные военные администрации должны провести соответствующую подготовку и подать акты в Одесскую ОВА.