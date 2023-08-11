ВОЙНА В Украине Бархатный сезон в Одессе снова под угрозой — военные выступили против открытия пляжей

2023-08-11 17:32

Відкриття пляжів на Одещині не доречне, — ОК "Південь".

"Позиція військового командування полягає в тому, що узбережжя Чорного моря — це все-таки лінія охорони та оборони, а також лінія надзвичайної небезпеки.

Ми розуміємо, що російські кораблі знаходяться досить далеко від берегів, які контролюються Україною сьогодні, але абсолютно виключати імовірність висадки ворожого десанту не може ніхто".

Крім того, питання з мінною небезпекою у Чорному морі не вирішене й, що після закінчення дії "зернової угоди" росіяни оголосили про додаткове замінування водойми.

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