ВОЙНА В Украине Почему украинские беженцы в Польше теряют право на пособие по уходу за ребенком

2023-08-09 12:28

Проблема с безосновательной потерей выплат для украинских беженцев в Польше не решается. Поэтому офис польского омбудсмена обратился к руководителю Управления социального страхования (ZUS), сообщает Yavp.pl.

Очередное обращение офиса омбудсмена о лишении украинцев статуса защиты и прав на выплаты без нарушений условий выезда направлено в ZUS (проводит начисление и остановку социальных выплат) от имени заместителя Станислава Троцюка.

В письме говорится, что в офис омбудсмена продолжают поступать жалобы граждан Украины, которые перестали получать выплаты пособия по уходу за ребенком. Беженцы заявляли, что не уезжали из Польши сроком более 30 дней. Только отсутствие в течение большего числа дней влечет за собой утрату статуса UKR и права на денежную помощь. В некоторых случаях беженцев лишали статуса, когда они вообще не уезжали из страны.

"Граждане Украины, которые скрываются от боевых действий на родине на территории Польши, утверждают, что пособие по уходу за ребенком составляет значительную часть их бюджета и часто является единственным источником дохода для семей с детьми. Остановку выплат на несколько месяцев особенно остро чувствуют люди, которые занимаются детьми с ограниченными возможностями, из-за чего не могут пойти работать", - говорится в обращении.

Офис омбудсмена просит предоставить информацию о принятых ZUS мерах по эффективному рассмотрению заявлений, касающихся возобновления выплат пособий по уходу за ребенком гражданам Украины.